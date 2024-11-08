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Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Tuzluca bölgesinde uyuşturucu imal ve ticaretiyle ilgili yaptığı operasyonda iki şüpheliyi yakaladı ve 973 gram kubar esrar ele geçirdi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Tuzluca bölgesinde önemli bir operasyona imza attı.

Gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işlediği belirlenen iki şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 973 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma, uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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