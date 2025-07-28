Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, diğerlerinin adli işlemleri sürüyor.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 21-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda

gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-27 Temmuz tarihleri arasında yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda 76 kök kenevir, 37 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise sürüyor.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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