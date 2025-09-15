Haberler

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Iğdır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekiplerinin takibi sonucunda 50 gram metamfetamin ele geçirilen 3 kişi tutuklandı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Iğdır'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen V.Y., O.Ç. ve E.S. isimli şüpheliler takibe alındı. Şahısların bulunduğu araç kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
