Iğdır'da trafik kazası: 2 yaralı

Güncelleme:
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir araç devrildi. Kazada sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Iğdır yönüne seyir halinde olan 76 AU 261 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki boşluğa devrildi. Kazada araçta sıkışan Eren Ş. ile Muhammet Ali G., olay yerine sevk edilen itfaiye arama kurtarma ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - IĞDIR

