Iğdır'da Trafik Denetimlerinde 5 Bin 668 Araç Kontrol Edildi

Iğdır'da Trafik Denetimlerinde 5 Bin 668 Araç Kontrol Edildi
Güncelleme:
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, Eylül ayında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 5 bin 668 aracı kontrol etti, bin 265 araca cezai işlem uygulandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eylül ayı içerisinde gerçekleştirdikleri bir haftalık denetimlerde 5 bin 668 aracı kontrol etti.

Yapılan denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kurallara uymayan sürücülere yönelik işlem yapıldı. Bu kapsamda bin 265 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
