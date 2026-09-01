Haberler

Iğdır'da Dağcı Mahsur Kaldığı Kayalıktan Kurtarıldı

Iğdır'da Dağcı Mahsur Kaldığı Kayalıktan Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da Tekelti Dağı'na tırmanan amatör dağcı Sinan Zormen, 2 bin 400 metre rakımda yükseklik korkusu ve panik nedeniyle mahsur kaldı. Aynı parkurdaki deneyimli dağcılar, kurdukları emniyet sistemiyle Zormen'i güvenli bölgeye indirdi. Yetkililer, parkurun yarı teknik ve ipli geçiş gerektirdiğini belirterek dağcıları güvenlik konusunda uyardı.

Iğdır'da Tekelti Dağı'na tırmanış yapan amatör dağcı Sinan Zormen, yaklaşık 2 bin 400 metre rakımda yarı teknik kaya geçişinde yükseklik korkusu ve panik yaşayınca mahsur kaldı. Aynı parkurda bulunan deneyimli dağcılar, kurdukları emniyet sistemiyle Zormen'i güvenli bölgeye indirdi.

Iğdır'da Tekelti Dağı'na tırmanış gerçekleştiren amatör dağcı Sinan Zormen, yaklaşık 2 bin 400 metre rakımda yarı teknik kaya geçişinin bulunduğu bölümde mahsur kaldı. Yükseklik korkusu ve panik yaşayan Zormen, bulunduğu noktada ilerleyemeyince yardım istedi. Aynı parkurda tırmanış yapan dağcıların durumu fark etmesi üzerine bölgeye müdahale edildi. Ağrı Dağı Dağcılık ve Arama-Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve antrenör Muhammet Akkuş, dağcı Bülent Mavzer, Bazid Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve dağ rehberi Cuma Saltık, Iğdır Dağcılık, Arama-Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Başkanı Murat Kılıçlı ile deneyimli dağcılardan oluşan ekip, güvenlik önlemleri aldı. Ekip tarafından kurulan emniyet sistemiyle Zormen, mahsur kaldığı kayalık bölümden kontrollü şekilde aşağı indirilerek güvenli alana ulaştırıldı. Zormen, tırmanış sırasında kendisini riske atmak istemediğini belirterek kendisine yardımcı olan dağcılara teşekkür etti. Antrenör Muhammet Akkuş, Tekelti Dağı'nın söz konusu bölümünün yarı teknik ve ipli geçiş gerektiren bir parkur olduğunu belirterek, dağcıların parkurun özelliklerini dikkate alması gerektiğini söyledi. Iğdır Dağcılık, Arama-Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Başkanı Murat Kılıçlı ise dağcılık faaliyetlerinde güvenliğin her zaman öncelikli olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi

KKTC Cumhurbaşkanı duyurdu! Batan geminin yeri tespit edildi
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

Sürpriz gelişme! Eski İçişleri Bakanı ifade vermek için adliyede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gelenek kılıfında çete vahşeti: Ulwaluko ritüeli can almaya devam ediyor

10-12 yaşındaki çocukları kaçırıyorlar! Kurdukları düzen kan dondurdu
Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu

12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
Çin liderine bir adım fazla yaklaşmanın bedeli! Yaka paça uzaklaştırıldı

Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Menajeri açıkladı

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı