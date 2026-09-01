Iğdır'da Dağcı Mahsur Kaldığı Kayalıktan Kurtarıldı

Iğdır'da Tekelti Dağı'na tırmanış yapan amatör dağcı Sinan Zormen, yaklaşık 2 bin 400 metre rakımda yarı teknik kaya geçişinde yükseklik korkusu ve panik yaşayınca mahsur kaldı. Aynı parkurda bulunan deneyimli dağcılar, kurdukları emniyet sistemiyle Zormen'i güvenli bölgeye indirdi.

Iğdır'da Tekelti Dağı'na tırmanış gerçekleştiren amatör dağcı Sinan Zormen, yaklaşık 2 bin 400 metre rakımda yarı teknik kaya geçişinin bulunduğu bölümde mahsur kaldı. Yükseklik korkusu ve panik yaşayan Zormen, bulunduğu noktada ilerleyemeyince yardım istedi. Aynı parkurda tırmanış yapan dağcıların durumu fark etmesi üzerine bölgeye müdahale edildi. Ağrı Dağı Dağcılık ve Arama-Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve antrenör Muhammet Akkuş, dağcı Bülent Mavzer, Bazid Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve dağ rehberi Cuma Saltık, Iğdır Dağcılık, Arama-Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Başkanı Murat Kılıçlı ile deneyimli dağcılardan oluşan ekip, güvenlik önlemleri aldı. Ekip tarafından kurulan emniyet sistemiyle Zormen, mahsur kaldığı kayalık bölümden kontrollü şekilde aşağı indirilerek güvenli alana ulaştırıldı. Zormen, tırmanış sırasında kendisini riske atmak istemediğini belirterek kendisine yardımcı olan dağcılara teşekkür etti. Antrenör Muhammet Akkuş, Tekelti Dağı'nın söz konusu bölümünün yarı teknik ve ipli geçiş gerektiren bir parkur olduğunu belirterek, dağcıların parkurun özelliklerini dikkate alması gerektiğini söyledi. Iğdır Dağcılık, Arama-Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Başkanı Murat Kılıçlı ise dağcılık faaliyetlerinde güvenliğin her zaman öncelikli olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı