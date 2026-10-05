Haberler

Iğdır'da tartışma sonrası tırın hafif ticari aracı sürüklediği anlar kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da tartışma sonrası tırın hafif ticari aracı sürüklediği anlar kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da tır ile hafif ticari araç sürücüleri arasındaki tartışmanın ardından yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tırın aracı sürükleyip elektrik direğine doğru ittiği anlar yer alırken kazada yaralanan olmadı, soruşturma sürüyor.

Iğdır'da dün tartışmanın ardından tırın hafif ticari aracı takip ederek çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tırın aracı çarparak sürüklediği ve elektrik direğine doğru ittiği anlar yer aldı.

Iğdır'da tır ile hafif ticari araç sürücüleri arasında yaşanan tartışmanın ardından meydana gelen kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Özgür Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde meydana gelen olayda, sürücüleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşanan 76 ABK 357 plakalı tır ile 76 AG 857 plakalı hafif ticari araç bir süre ilerledi.

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, tırın hafif ticari aracı takip ettiği, hafif ticari aracın cadde üzerindeki köşeden dönmeye çalıştığı sırada ise tırın araca çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç tır tarafından bir süre sürüklenirken, araç yol kenarındaki elektrik direğine doğru itiliyor.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay sırasında yol üzerinde kimsenin bulunmaması ve elektrik direğinin devrilmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 93 sitede yayınlandı.
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu'ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım

Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı yine racon derdinde

Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim

İtalyan basınına verdiği röportaj Türk halkını delirtecek cinsten

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

İşte hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

'Annem hasta' deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi

Aman dikkat! İş yerinizden izin alırken iki kez düşünün
Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu

Dünyanın gözü önündeydi! Şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar

Yok böyle kavga! Nedeni pes dedirten cinsten
10 milyonluk aracıyla polisten kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu! İlk sözü hayli tuhaf

Polisten kaçtı, çalılıkta böyle bulundu! İlk sözü hayli tuhaf
Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada

Trafik yavaşlayınca olanlar oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi

Dananın kuyruğu kopuyor! Gözaltındaki hakem ile ilgili yeni gelişme