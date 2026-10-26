Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır'da son ayda kumar ve fuhuş operasyonunda 13 kişiye 150 bin 852 TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da son ayda kumar ve fuhuş operasyonunda 13 kişiye 150 bin 852 TL ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da son bir ayda kumar ve fuhuşla mücadele operasyonlarında 13 kişiye 150 bin 852 TL ceza kesilirken 5 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Kumar oynanan 4 iş yeri geçici süreyle faaliyetten men edildi, fuhuş için kullanılan 4 ikamet mühürlendi.

Iğdır'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 13 kişiye 150 bin 852 TL ceza kesildi, 5 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince son bir ay içerisinde kumar ve fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli işlemler gerçekleştirildi.

4 iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi

Kumar oynanmasının önlenmesi ve haksız kazançla mücadele amacıyla yapılan çalışmalarda, umuma açık 4 iş yerinde kumar oynandığı belirlendi. Operasyonlarda kumar oynamak amacıyla kullanılan çok sayıda iskambil kağıdı ile 18 bin 250 TL ele geçirildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında 4 kişi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 150 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynandığı belirlenen 4 iş yeri ise geçici süreyle faaliyetten men edildi.

Fuhuşla mücadele kapsamında 4 ikamet mühürlendi

Ekiplerin fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 6 kadının para karşılığında farklı ikametlerde cinsel birliktelik yaşadığı tespit edildi. Genel ahlak açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 5 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilirken, fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlenen 4 ikamet mühürlenerek kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 83 sitede yayınlandı.
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdilerde ne iş yapıyor? İşte yeni mesleği
Unutkanlığının bedeli ağır oldu! Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi

Unutkanlığın bedeli ağır oldu
Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu

Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna 'Siz köpek misiniz?' diye sordu

Yayına damga vuran an! Konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var

Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var
Caddede havlayarak yürüdü, o anları kendisi paylaştı

"Elimde değil" diyerek kalabalığın içinde bunu yaptı
'Bunlar beni tanımıyor' diyen fenomen çoban İlhan Orak, 18 yıl sonra hayvancılığı bıraktı

'Bunlar beni tanımıyor' diyen çoban! 18 yıl sonra işte son hali
Adıyaman'da 85 yaşındaki çiftçi, eşi ve kendisi için mezar kazdırdı! Gerekçesi duygulandırdı

Köylüler cenaze var sandı! Ali amca eşiyle mezarlarını kazdırdı
1 milyon kişinin GSS borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat

1 milyon kişinin borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat
Adana'da trafikte aracın önüne yatıp üzerine çıktı, sürücü inince aracı çalıp kaçtı

Önce aracın önüne yattı, sürücü iner inmez planı ortaya çıktı