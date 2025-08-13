Iğdır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Iğdır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mecit Baktemur ve Halis Kızltaş, dün akşam saat 20.00 sıralarında yaylaya gitmek üzere araçlarıyla yola çıktı. İkili, Tuzluca ilçesine bağlı Küçükkaya Köyü yakınlarında, vadi içinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Mecit Baktemur başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, Halis Kızltaş yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Baktemur'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Kızltaş ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Mecit Baktemur'un naaşı, defin edilmek üzere ailesi tarafından alınarak Tuzluca ilçesine bağlı Doğanyurt Köyü'ne götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan güvenlik güçleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, köyde güvenlik önlemleri artırıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tavşanların korkutucu değişimi ABD'nin uykularını kaçırdı

Tavşanlardaki korkutucu değişim ülkeyi alarma geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.