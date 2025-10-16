Iğdır'da Silahlı Çatışma: İki Grupla Öğrenciler Arasında Korku Dolu Anlar

Haberler

Iğdır'ın Rıza Yalçın Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma, çevrede büyük paniğe yol açtı. Araçtan inen şahıslar, yürüyen kişilere ateş açtı fakat can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olay sonrasında polis ekipleri inceleme başlattı.

Iğdır'ın en işlek noktalarından Rıza Yalçın Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma korku dolu anlara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen iki kişinin yanına yaklaşan bir araçtan inen şahıslar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yürüyen kişilere ateş açtı. İki tarafın da öğrenci olduğu iddia edildi. Kurşunların caddede bazı araçlara isabet ettiği olayda, şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çevrede büyük paniğe neden olan çatışmanın ardından saldırganlar araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alarak kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İki grup arasında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürüldü.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
