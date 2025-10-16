Iğdır'da Silahlı Çatışma: İki Grupla Öğrenciler Arasında Korku Dolu Anlar

Iğdır'ın en işlek noktalarından Rıza Yalçın Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma korku dolu anlara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen iki kişinin yanına yaklaşan bir araçtan inen şahıslar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yürüyen kişilere ateş açtı. İki tarafın da öğrenci olduğu iddia edildi. Kurşunların caddede bazı araçlara isabet ettiği olayda, şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çevrede büyük paniğe neden olan çatışmanın ardından saldırganlar araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alarak kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İki grup arasında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürüldü.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. - IĞDIR