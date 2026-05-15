Iğdır'da siber suç operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Iğdır'da siber suçlara yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda, "nitelikli hırsızlık" ve "müstehcenlik" suçlarına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, mobil bankacılık hesapları üzerinden çok sayıda işlem gerçekleştirerek farklı banka hesaplarına para transferi yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan ekipler, çevrimiçi ortamda müstehcen görüntüleri izleme, depolama, satın alma ve yayma suçlarına karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi de düzenlenen operasyonla yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı