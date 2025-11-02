Haberler

Iğdır'da Sahte Altın Satışı Yapan Aile Üyeleri Yakalandı

Iğdır'da Sahte Altın Satışı Yapan Aile Üyeleri Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, kuyumculara sahte altın satan anne ve iki kardeşten oluşan bir grubu yakaladı. Operasyonda 95 gram altın ve 310 bin TL nakit para ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, ildeki kuyumculara sahte altın sattıkları tespit edilen anne ve iki kardeşten oluşan şüpheli grup yakalandı.

Edinilen bilgiye göre gelen ihbar üzerine harekete geçen KOM ekipleri, "Iğdır'da faaliyet gösteren kuyumculara sahte altın satıldığı" bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, üç farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın satan şüphelilerin aynı araçla Kars istikametine doğru seyir halinde oldukları belirlendi. Iğdır KOM ekiplerinin Kars İl Emniyet Müdürlüğü ile kurduğu koordinasyon sonucu, tespit edilen araç Kars'ta durdurularak anne, ağabey ve kardeşten oluşan 3 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 95 gram altın ve 310 bin TL nakit para ele geçirildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır'a getirilen şüpheliler hakkında "Paraya Eşit Sayılan Değerde Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. Yetkililer, Kars ve çevre illerdeki kuyumculara da benzer yöntemlerle sahte altın satıldığına yönelik bilgiler üzerine çalışmaların titizlikle sürdüğünü, soruşturmanın genişletildiğini bildirdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti

Daha 16 yaşındaydı! Cadılar Bayramı eğlencesi kabusa döndü
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından çılgına döndü
Ermenistan'da pasaport damgalarındaki Ağrı Dağı sembolü kaldırıldı

Ermenistan'dan dikkat çeken Ağrı Dağı kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.