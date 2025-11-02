Iğdır'da Sahte Altın Satışı Yapan Aile Üyeleri Yakalandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, ildeki kuyumculara sahte altın sattıkları tespit edilen anne ve iki kardeşten oluşan şüpheli grup yakalandı.

Edinilen bilgiye göre gelen ihbar üzerine harekete geçen KOM ekipleri, "Iğdır'da faaliyet gösteren kuyumculara sahte altın satıldığı" bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, üç farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın satan şüphelilerin aynı araçla Kars istikametine doğru seyir halinde oldukları belirlendi. Iğdır KOM ekiplerinin Kars İl Emniyet Müdürlüğü ile kurduğu koordinasyon sonucu, tespit edilen araç Kars'ta durdurularak anne, ağabey ve kardeşten oluşan 3 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 95 gram altın ve 310 bin TL nakit para ele geçirildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır'a getirilen şüpheliler hakkında "Paraya Eşit Sayılan Değerde Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. Yetkililer, Kars ve çevre illerdeki kuyumculara da benzer yöntemlerle sahte altın satıldığına yönelik bilgiler üzerine çalışmaların titizlikle sürdüğünü, soruşturmanın genişletildiğini bildirdi. - IĞDIR