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Iğdır'da Ruhsatsız Alkol Sunumu Yapan İşletmeye Denetim

Iğdır'da Ruhsatsız Alkol Sunumu Yapan İşletmeye Denetim
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Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız ve açıktan alkol sunumu yapan bir işletmeye yasal işlem başlattı. Denetimlerin devam edeceği duyuruldu.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Iğdır'da ruhsatsız ve açıktan alkol sunumu yapan işletmeye işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre lğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Bağlar Mahallesi Vali Yolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde denetim yaptı. Yapılan kontrollerde, işletmenin ruhsatsız olarak açıktan alkol sunduğu tespit edildi. İlgili mevzuata aykırı hareket eden işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların devam edeceğini ve yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin süreceğini duyurdu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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