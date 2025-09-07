Haberler

Iğdır'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Iğdır merkez Halfeli beldesi yolunda meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. İki kişi ağır yaralanırken, bir kişi hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Iğdır merkez Halfeli beldesi yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Halfeli beldesine giden karayolunda henüz plakaları belirlenemeyen bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki kişi ağır yaralanırken, otomobil sürücüsünün hafif yaralı olarak kurtulduğu bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
