Iğdır'da müstehcenlik operasyonu: 2 tutuklama

Güncelleme:
Iğdır'da çevrimiçi müstehcen görüntülerle ilgili düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile 1 ruhsatsız tabanca ve 110 fişek ele geçirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çevrimiçi müstehcen görüntüleri izleme, depolama, satın alma ve yayınlama suçlarına yönelik Iğdır il merkezinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve 110 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
