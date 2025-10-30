Haberler

Iğdır'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Iğdır'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Merkez Fatih Caddesi'nde meydana gelen motosiklet ve otomobil çarpışmasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Iğdır'da motosiklet ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Iğdır Merkez Fatih Caddesi'nde, Emek Yüzüncü Yıl Polis Merkezi Amirliği yanındaki yeni çevre yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil ile motosiklet dört yolda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurda yığınına dönüşen motosiklet, kazazedelerin akrabaları tarafından alınırken, otomobil çekici ile kaldırıldı. Motosiklette yaralananların akrabaları olay yerinde fenalaştı. Yeni çevre yolunda trafik ışıklarının bulunmamasının, kazaların meydana gelmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.