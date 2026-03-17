Haberler

Iğdır'da otomobil sulama kanalına uçtu: Sürücü, kızı ve torunu son anda kurtuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır–Doğubayazıt yolunda meydana gelen kazada, sürücü Yusuf Tolun'un ani manevrası sayesinde aile büyük bir tehlikeyi yaralanmadan atlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Iğdır–Doğubayazıt yolunda meydana gelen kazada, sürücünün ani manevrası faciayı kıl payı önledi. Araçtan kendi imkanları ve vatandaşların yardımıyla çıkan aile, büyük bir tehlike atlattı.

Doğubayazıt istikametinden Iğdır'a doğru seyir halinde olan Yusuf Tolun yönetimindeki 34 KH 3693 plakalı otomobil, Iğdır–Doğubayazıt yolu üzerinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Edinilen bilgilere göre, sürücü Tolun, ara yoldan aniden çıkan bir kamyonete çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, yol kenarındaki kanala uçtu. Kaza sonrası sürücü, kızı ve yanında bulunan küçük torunu, kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, aile büyük bir tehlikeyi yara almadan atlattı.

Sürücü Yusuf Tolun, kazaya neden olan kamyonetin plakasını göremediğini ve aracın olay yerinden durmadan kaçtığını iddia etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

