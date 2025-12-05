Haberler

Iğdır'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı

Iğdır'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da, kasten adam öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan T.Ö., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da "kasten adam öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uzun süredir aranan ve "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan T.Ö. adlı şahsın yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda zanlının kent merkezinde bulunduğu değerlendirildi.

Ekipler, şüphelinin saklandığı belirlenen adrese yönelik teknik ve fiziki takip yürüttü. Yapılan titiz planlamanın ardından adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, JASAT timleri tarafından gerçekleştirilen baskında T.Ö. herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gözaltına alındı.

Yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan T.Ö., cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.