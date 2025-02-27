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Iğdır'da Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan 3 Kişi Yakalandı

Iğdır'da Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan 3 Kişi Yakalandı
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Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’nden kasten adam öldürme suçundan ceza alan 3 kişi, Iğdır'da gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nden kasten adam öldürmeden hapis cezası alan 3 kişi Iğdır'da yakalandı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından Kasten Öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Kasten Öldürme suçlarından 12 yıl hapis cezasına çarptırılan V.B., 9 yıl hapis cezası verilen B.B. ve aynı suçtan 9 yıl hapis cezasına mahkum edilen E.B., Iğdır'da gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından Iğdır Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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