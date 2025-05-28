İki yengesini silahla vurarak öldürdü

Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan Mehmet Çakmakçı (73), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kardeşlerinin eşleri Elmas Çakmakçı (52) ve Hatun Çakmakçı'yı (60) evlerinde silahla vurdu.

2 ELTİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elmas ve Hatun Çakmakçı'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. Olay yerinden kaçan Mehmet Çakmakçı'yı arama çalışması başlatan jandarma, köyde yoğun güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden kadınların cansız bedenleri Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.