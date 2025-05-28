İki yengesini silahla vurarak öldürdü

İki yengesini silahla vurarak öldürdü
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İki yengesini silahla vurarak öldürdü
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde bir kişi, erkek kardeşlerinin eşlerini evlerinde silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı için arama çalışması başlatılırken jandarma, köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan Mehmet Çakmakçı (73), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kardeşlerinin eşleri Elmas Çakmakçı (52) ve Hatun Çakmakçı'yı (60) evlerinde silahla vurdu.

2 ELTİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elmas ve Hatun Çakmakçı'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. Olay yerinden kaçan Mehmet Çakmakçı'yı arama çalışması başlatan jandarma, köyde yoğun güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden kadınların cansız bedenleri Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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