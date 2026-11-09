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Iğdır'da elektrik direğine çarpan otomobilde maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı

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Iğdır'da elektrik direğine çarpan otomobilde maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı Haber Videosunu İzle
Iğdır'da elektrik direğine çarpan otomobilde maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı
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Iğdır 14 Kasım Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu, elektrik direği eğildi; polis, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilip inceleme başlatıldı.

Iğdır 14 Kasım Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Iğdır'ın 14 Kasım Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobil elektrik direğine çarptı. Edinilen bilgiye göre, 01 ADG 901 plakalı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği eğildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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