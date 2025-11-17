Iğdır'da Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Iğdır TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) personeline ve Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun Köyü'nde ikamet eden erkek vatandaşlara "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla farkındalık eğitimi verildi. Etkinliklerde, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirmeler yapılırken katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Kadın vatandaşlara ise acil durumlarda kullanılabilen KADES uygulamasının nasıl indirileceği ve etkin şekilde nasıl kullanılabileceği detaylı şekilde anlatıldı.

Yetkililer, Iğdır İl Jandarma Komutanlığının halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - IĞDIR