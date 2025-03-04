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İftara yemek yetiştirmeye çalışırken canından oluyordu

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Aksaray'da iftara yemek yetiştirmeye çalışan 26 yaşındaki kadın, ocağın yanında bulunan perdenin alev almasıyla elinden ve ayağından yanarak yaralandı. Perdenin yanmasıyla mutfağın camı da büyük bir gürültüyle patladı. Genç kadın hastanede tedavi altına alındı.

Aksaray'da yabancı uyruklu Farnezi Ö. (26) dün iftara yetiştirmek için aceleyle yemek yaparken ölümden döndü. Genç kadın yemeği ocağa koyup diğer odaya geçince, yüksek seviyede yanan ocaktaki alevler hemen ocağın üzerinde bulunan perdeyi tutuşturdu.

PERDE TUTUŞTU, MUTFAK CAMI PATLADI

Tül perde alev alarak yanmaya başlarken, güneşlik perde de tutuşunca alevler daha da yükseldi. Yangını fark eden kadın kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isterken ayağından ve elinden yanarak yaralandı. Perdenin yanmasıyla mutfağın camı da büyük bir gürültüyle patladı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yangını fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polisin inceleme başlattığı yangınla ilgili tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangını gören mahalle sakinlerinden Fatma K., "Yan komşum yemek yapıyordu. Yemeğin yanında perde gibi bir şey varmış. O da tutuşunca cam patlamış" şeklinde konuştu.

İftara yemek yetiştirmeye çalışırken canından oluyordu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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