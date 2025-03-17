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İftara dakikalar kala baba ve oğulun acı sonu

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Konya'da yaşayan İsmail Çakıl ve oğlu Ömer Osman Çakıl, iftara dakikalar kala daha önce husumet yaşadıkları amca çocukları tarafından öldürüldü.

Konya'da aralarında husumet bulunan kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Çakıl (53) ve oğlu Ömer Osman Çakıl (25) yaşamını yitirdi. P.Ç. (60) ve D.Ç. (16) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Yunak ilçesi Kuzören Mahallesi Hayamlar Yaylası'nda meydana gelen olayda husumetli kuzenler İsmail Çakıl ile P.Ç., yaylada karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle P.Ç. ve yanındaki D.Ç., av tüfeği ve tabancayla, Çakıl ve oğlu Ömer Osman Çakıl'a ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

İsmail ve Ömer Osman Çakıl kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde, baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirlendi. İsmail Çakıl ile Ömer Osman Çakıl'ın cesetleri otopsi için morga götürüldü. P.Ç., ile D.Ç. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İftara dakikalar kala baba ve oğulun acı sonu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

öldürmek galiba milli spor?

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