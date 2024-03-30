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İftar saatini beklediği balkondan düştü

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İftar saatini beklediği balkondan aşağı düştü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftar saatini beklerken 2. Katın balkonundan düşen adam yaralandı.

Olay saat 19.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Bahariye Mahallesinde meydana geldi. 2 katlı binanın 2.katında balkona çıkarak iftar saatini bekleyen Rasim C. bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl İftar Bursa Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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