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İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaya geçidini kullanarak karşıya geçen 65 yaşındaki Nergül Taşgöz'e, İETT otobüsü çarptı. Taşgöz, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da 21 Ocak günü saat 09.20 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'e, 50A hat numaralı Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsü çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazanın şiddetiyle yola savrulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taşgöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredekilerin tepki gösterdiği otobüs şoförü Vefadin K., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçen kadına İETT otobüsünün çarptığı ve kadının yola savrulduğu anlar yer alıyor.

İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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