İETT otobüsünde kadınlar arasında kavga çıktı

İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsünde seyahat eden 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri diğerinin saçını çekmeye başladı. Birbirlerine küfür ederek saldırmaya çalışan kadınları sakinleştirmek hiç kolay olmadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

TARTIŞTIĞI YOLCUNUN SAÇINDAN ÇEKMEYE BAŞLADI

Dumlupınar durağında meydana gelen olayda, İETT otobüsüne binen iki kadın arasında henüz bilinmeyen bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine saldırmaya başladı. Bu sırada saçı çekilerek tutulan kadın, çığlık atarak kendini kurtarmak için uzun süre çaba harcadı.

ETRAFA KÜFÜRLER SAVURUP SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Onlarca yolcu yaşananları izlemekle yetinirken, bir adam araya girerek müdahale etmeye çalıştı. Saldırıya uğrayan kadın adeta sinir krizi geçirdi.

Yaşanan arbede taraflardan birinin otobüsten inmesiyle son buldu.