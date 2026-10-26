İdlib'in Saraqib bölgesinde mühimmat deposunda patlama meydana geldi

İdlib'in Saraqib bölgesinde mühimmat deposunda patlama meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İdlib'in Saraqib kentindeki mühimmat deposunda patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, Suriye basını ölen ya da yaralanan olmadığını, soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda patlama meydana geldi.
Suriye'nin İdlib kentindeki Saraqib'te yer alan mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Suriye basını, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı