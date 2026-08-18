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İdlib'deki Ebu Zuhur Havaalanı'na 4 Hava Saldırısı

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Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenlendi. Saldırıyı üstlenen olmazken, yerel kaynaklar İsrail'i işaret etti. Esad rejiminin devrilmesinden bu yana havaalanına ilk saldırı olduğu belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenlendi.

Suriye'nin İdlib kentinin doğu kırsalında yer alan stratejik öneme sahip Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenlendi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bazı yerel kaynaklar saldırının İsrail tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtti. Hasarın boyutu ve can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bu, Beşar Esad hükümetinin Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana Ebu Zuhur Havalaanı'na gerçekleştirilen ilk saldırı oldu.

Daha önce Suriye'deki Halep Uluslararası Havalimanı, Neyrab Askeri Havaalanı, Humus'taki Şayrat Hava Üssü ve Suriye'nin merkezindeki Tiyas Hava Üssü ve el-Dab Havaalanı hedef alınmıştı. Ancak Ebu Zuhur, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana hedef alınmamıştı.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları

Saldırı, bölgesel gerilimlerin arttığı ve İsrail'in Suriye içindeki askeri faaliyetlerinin devam ettiği dönemde geldi. İsrail, Esad'ın devrilmesinden sonra ele geçirdiği topraklarda mevzilerini korurken, Suriye'yi hava saldırılarıyla defalarca hedef almış ve karadan baskın düzenlemişti.

Ebu Zuhur'un önemi

Ebu Zuhur Askeri Havaalanı, uzun zamandır İdlib'in kuzeydoğusunda stratejik öneme sahip bir askeri üs oldu. İç savaş sırasında 2015'te muhalif güçlerin kontrolüne geçen havaalanı, rejim güçleri tarafından Ocak 2018'de geri alınmıştı. 2024 yılının sonlarında Esad hükümetinin devrilmesiyle sonuçlanan son saldırıda eski hükümet hızla toprak kaybederken, muhalifler tesisi tekrar ele geçirmişti. Havaalanı daha sonra Suriye'nin yeni yönetimiyle ittifak halindeki güçlerin kontrolüne geçti. Ebu Zuhur, konumu itibarıyla Suriye'nin kuzeyindeki askeri hareketlerin izlenmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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