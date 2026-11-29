İddiaya göre Nusaybin'de okul kamelyasında çocukların ateş yakması kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İddiaya göre Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir okul bahçesindeki kamelyada çocukların ateş yaktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin pazar günü kaydedildiği, o sırada okulda ders yapılmadığı için öğrenci ve öğretmenlerin bulunmadığı öğrenildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir okulun bahçesindeki kamelyada çocukların ateş yaktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, Nusaybin 8 Mart Mahallesi'nde bir okul bahçesinde kaydedilen görüntülerde, çocukların kamelyanın içinde ateş yaktığı görüldü. Olayın pazar günü meydana gelmesi nedeniyle okulda ders yapılmadığı, görüntülerin kaydedildiği sırada öğrenci ve öğretmenlerin okulda bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı