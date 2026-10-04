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İddiaya göre Malatya Yeşilyurt'ta bacağından vurulan şahıs tedavi altına alındı

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İddiaya göre Malatya Yeşilyurt'ta bacağından silahla yaralanan şahıs, özel araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahıs tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını öne sürerken, polisin kendi kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Malatya'da silahla bacağından yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 1. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sol bacağından tabancayla vurulan M.Ü.Y. (35), özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan şahıs, tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını öne sürdü.

Polis ekiplerinin şahsın kendi kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenilirken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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