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İddia ortalığı karıştırdı: Gece AVM'ye giren kuyumcu hırsızı hala çıkmadı

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Adana'da bir alışveriş merkezindeki kuyumcudan gece saatlerinde 3 kilogram altın ve 100 bin TL para çalan hırsızın hala içeride olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. AVM'ye gelen vatandaşlar telaşla kaçışırken, polis ekipleri tavan arasını kontrol ediyor.

Adana'da bir kişi, alışveriş merkezinde bulunan kuyumcuya havalandırma girip 3 kilogram altın ve 100 bin TL para çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın hala AVM'de olduğu iddia ediliyor.

AVM'DEKİ KUYUMCUYA HIRSIZ GİRDİ

Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi alışveriş merkezinin havalandırmasını kullanarak içeride bulunan kuyumcuya girdi. Şüpheli kasada bulunan 3 kilogram altın ve 100 bin TL parayı aldı. Bu sırada alarmın çalmasıyla güvenlik durumu polise bildirdi. Alarmı duyan şüpheli havalandırma boşluğuna tekrar girerek kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

HIRSIZIN HALA AVM'DE OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Öte yandan saatler sonra ortaya atılan iddia AVM'yi karıştırdı. Hırsızın hala AVM'nin tavan arasında saklandığı öne sürüldü. Polis ekipleri tavan arasında hırsızı aramaya başlarken, AVM'de yaşanan panik anları kameraya yansıdı

İddia ortalığı karıştırdı: Gece AVM'ye giren kuyumcu hırsızı hala çıkmadı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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