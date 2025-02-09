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İçki İstemek Üzere Çobanı Darp Eden Kız Kardeşler Tahliye Edildi

İçki İstemek Üzere Çobanı Darp Eden Kız Kardeşler Tahliye Edildi
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, içki almadığı için çoban Nail Yener'i döven ve o anları kaydeden iki kız kardeş, duruşmada tahliye edildi. Olay, 20 Eylül 2024'te meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kendilerine içki almadığı için çoban Nail Yener'i sopayla dövüp o anları cep telefonuyla kaydeden iki kız kardeş, çıkarıldıkları ilk duruşmada tahliye edildi.

Olay, 20 Eylül 2024'te Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanlarını otlatan Nail Yener, içki almak isteyen iki kardeşin talebini reddedince saldırıya uğradı. Seçil G., Yener'i sopayla darbederken, ablası Melek G. de o anları kayda aldı. Görüntülerde şiddet anları net bir şekilde yer alırken, engelli çoban Yener durumdan şikayetçi olarak darp raporu aldı. Andırın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar SEGBİS ile bağlanarak pişman olduklarını belirtti ve beraatlerini talep etti. Nail Yener ise şikayetinin devam ettiğini söyledi. Savcılık, Melek G. için 11 yıl 10 ay, Seçil G. için 7 yıl 11 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Ancak mahkeme, ilk duruşmada sanıkların tahliyesine karar verdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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