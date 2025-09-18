Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Mabel Matiz Hakkında Suç Duyurusu

İçişleri Bakanlığı'ndan Mabel Matiz Hakkında Suç Duyurusu
Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. - İSTANBUL

