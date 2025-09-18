İçişleri Bakanlığı'ndan Mabel Matiz Hakkında Suç Duyurusu
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa