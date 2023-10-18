Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız sevk ve idaresinde, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J-SİHA, Atak Taarruz...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız sevk ve idaresinde, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J-SİHA, Atak Taarruz...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız sevk ve idaresinde, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla...