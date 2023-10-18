İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız sevk ve idaresinde, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J-SİHA, Atak Taarruz...
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız sevk ve idaresinde, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla...
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız sevk ve idaresinde, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J- Siha, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında BTÖ üyesi 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa