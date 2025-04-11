İçişleri Bakanı Yerlikaya, Tehdit Gönderen Şahsın Yakalandığını Açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları atan K.Y. isimli şahsın Gümüşhane'de yakalandığını duyurdu. Toplamda 6 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K.Y. isimli şahsın Gümüşhane'de olduğu belirlenmiş, İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane'de yakalanmıştır. Dün yakalanan 5 şüpheliyle birlikte toplamda 6 şüpheli yakalanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa