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Uyuşturucu tacirlerine operasyon! 6 gözaltı

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Uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik İstanbul ve Ankara'da Narkoçelik-17 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 1 ton 23 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-17" operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiğini ve 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

2 İLDE 10 ADRESE BASKIN

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca "Narkoçelik-17" operasyonları düzenlendi.

1 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu 955,5 kilogram sıvı metamfetamin, 67,5 kilogram kristal metamfetamin, olmak üzere toplam 1 ton 23 kilogram metamfetamin maddesi, 136 kilogram aseton maddesi ve muhtelif miktarda esrar ele geçirildi. 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve hassas terazilere ise el konuldu. Operasyonlar sonucunda ise 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Operasyon İstanbul Ankara Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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