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İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar" Operasyonunda 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi.