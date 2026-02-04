Haberler

Bakan Yerlikaya: "Sahil güvenliğimiz 2 vatandaşımızın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de olumsuz hava şartları nedeniyle rahatsızlanan 2 vatandaşın Sahil Güvenlik helikopteri ile tıbbi tahliyelerinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan, kurtarma çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıkesir'de sahil güvenliğimiz 2 vatandaşımızın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Marmara ve Avşar adalarında rahatsızlanan 2 vatandaşın olumsuz hava şartları nedeniyle Sahil Güvenlik helikopteri ile tahliyelerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'de sahil güvenliğimiz 2 vatandaşımızın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Balıkesir'in Marmara Adası'nda ve Avşa Adası'nda olmak üzere iki ayrı olayda 2 vatandaşımızın rahatsızlandığı ve tıbbi tahliyelerine ihtiyaç duyulduğu bilgisi alındı. Ağır hava ve deniz koşulları sebebiyle vatandaşlarımızın denizden tıbbi tahliyelerinin sağlanamaması üzerine 1 Sahil Güvenlik helikopteri (TCSG-501) derhal bölgeye sevk edildi. Vatandaşlarımız, Sahil Güvenlik helikopterine alınarak Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında hazır bulunan 112 Acil Sağlık ambulansına bilinçleri açık vaziyette teslim edildi. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Kante transferi için Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama

MHP'den Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama