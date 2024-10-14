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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 6 suç örgütü çökertildi, 91 tutuklama

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarla 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 91 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, çeşitli illerde gerçekleştirildi ve birçok suç unsuru ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 91 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Kahramanmaraş'ta Muhammed Kaya, Mersin'de Hasan Sağsız, Denizli'de Niyazi Dönmez, Antalya'da Mustafa Akel, Gaziantep'te Ümit Öge ve İstanbul'da Turgut Yalçın'ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü planlı ve projeli olarak yapılan 'Kuyu-34' ve 'Kuyu-35' operasyonlarında çökertildi" açıklamasında bulundu.

6 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ, 91 TUTUKLAMA

Operasyonlar sonucu; organize suç örgütü üyesi 115 şüpheliden; 91'inin tutuklandığını, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi: "Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşmeye devam ediyorlar. Halkımız bize güveniyor, bize inanıyor. Bizim mücadelemiz onların duası ve destekleriyle sürüyor. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Savcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Kahramanmaraş, Mersin, Denizli, Antalya, Gaziantep ve İstanbul olmak üzere 6 il merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ve mühimmat kaçakçılığı, tehdit (silahla tehdit), 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma, darp, cebir ve şiddet, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu; 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 6 suç örgütü çökertildi, 91 tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Tamer Çakır:

Sayın bakan her gün yakaladım çökerttim demeniz halkı ilgilendirmiyor çünkü bu sizin göreviniz görevinizi yapmanızdan daha doğal bir şey yok bizi ilgilendiren şu bunlar ülkeye girerken ve yerleşirken nerdeydiniz önemli olan bu

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dehide:

Çok güzel çalışmalar yapılmaya başlandı. Uzun zamandır yakalanamayan çeteleri çökerttiler. Güvenlik yok diyorlardı çalışılıyor işte. Sadece sabırlı olup izlemek gerekiyor

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