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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 35 milyon metreküp toprak var

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Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrasında kütlenin altında kalan 9 işçiye ulaşılması için 6 gündür süren çalışmalarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bilgi verdi. Yerlikaya, 35 milyon metroküp toprak olduğunu belirtirken Bakan Bayraktar ise toprak ve suda insan sağlığını tehdit edecek kirlilik tespit edilmediğini açıkladı.

13 Şubat'ta Erzincan İliç'te yaşanan altın madenindeki liç kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçiye ulaşılmaya çalışılırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bölgedeki son durumu açıkladı. Bakan Yerlikaya, günlük bin 500 kamyonla tahliye yapıldığını belirtirken Bakan Bayraktar ise toprak ve suda insan sağlığını tehdit edecek kirlilik tespit edilmediğini bildirdi.

BAKAN YERLİKAYA: 35 MİLYON METREKÜP TOPRAK VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, liç alanında 35 milyon metroküp toprak olduğunu vurgulayarak toprak kaymasıyla birlikte Sabırlı Dere'ye 5 milyon metroküplük yeni bir kütle geldiği bilgisini paylaştı. Yerlikaya, jeoradarla yapılan çalışmalarda ekiplerin güvenliği için kaymayı anlık takip ettiklerini söyleyerek 2 bin 700 insan gücünün yer aldığı 500'ün üzerinde arama kurtarma ekibiyle çalıştıklarını, araç ve insan kaynağı olarak eksik olmadığını açıkladı. Yerlikaya, günlük 1500 kamyonla tahliye yapıldığını da ekleyerek toprak altındaki 9 ailenin yakınlarını ziyaret ettiklerini belirten Yerlikaya, karşılaştığı sabır ve anlayış için teşekkür etti.

Konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Adalet Bakanlığı'nın da 4 savcıyla takip ettiğini söyleyen Yerlikaya, süreç yargıya intikal ettiği için bu konuda değerlendirme yapmaya hakları olmadığını belirtti.

BAKAN BAYRAKTAR: TÜM TOPRAĞI KALDIRMAK DURUMUNDAYIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Arkada çok büyük bir kütle var. 3 ayrı noktaya aktığını görüyoruz. Buradaki toprak kütlesinin taşınacağı alanın hazır hale getirilmesi önemliydi. Büyük bir fedakarlık içerisinde çalışmalar devam ediyor. Çevre anlamında her türlü tedbiri almış durumdayız. DSİ alana su girmemesi için ciddi bir çalışma yürütüyor. Yeni bir su hareketini kontrol altına almak için çalışmalar yapılıyor. Şu anda halk sağlığına zarar verecek bir şey olmadığı belirlendi. En kısa zamanda kurtarma ve arama faaliyetiyle ilgili sonuç almayı ümit ediyoruz."

Bayraktar, toprağın gideceği mermer ocağıyla ilgili hazırlıkların bittiğini belirtip onay sonrası toprak taşınmasına başlandığını söyledi. Bayraktar, radar ve dedektörlerle yapılan çalışmalarda tespit edilen noktalar olduğunu açıklarken "Bölüm bölüm kısım kısım tespit edilen noktalara göre kurtarma çalışmaları devam ediyor. Alınan numunelerin hiçbirisinde herhangi bir risk görünmüyor. İşçilere ulaşıldığında da buradaki tüm toprağı kaldırmak durumundayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, çevre izin belgesini iptal etti. Bu nedenle bu izin olmayan bir işletmenin çalışması mümkün değil. Çevre izin belgesi yenilenene kadar, şayet yenilenecekse, herhangi bir faaliyet söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

"SUDA HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDECEK BİR DURUM YOK"

Bayraktar, çevre konusunda olumsuz bir durum yaşanmaması için durumu yakından takip ettiklerini belirterek "Dere yatağına gelen toprağın kaldırılması öncelikle konumuz. Bu toprağı bu saha içinde en emniyetli yer olarak geçmişte çalışılmış mermer ocağına aktarmak istiyoruz. Sabırlı deresinin yatağında suya bir bulaşma olmasın istiyoruz. Su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz. Halk sağlığını tehdit edecek bir durum söz konusu değil. İşin çevreye verdiği olumsuz durumları da yakın olarak takip ediyoruz. Bunun dışında idari soruşturmamız devam ediyor. Hem çevre ile ilgili tedbirleri almaya hem de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 35 milyon metreküp toprak var

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 35 milyon metreküp toprak var

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Selahattin Demirel - 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Muharrem Güreli:

Hayatlari yalan dolan

6
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