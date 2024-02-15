İçişleri Bakanı Yerlikaya: 14 İlde FETÖ'ye yönelik operasyonlar sonucunda 42 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "14 İlde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kıskaç-6" Operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı"

ANKARA - -İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 İlde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kıskaç-6" Operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını yakaladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 İlde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kıskaç-6" Operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Konya, Ardahan, Manisa, Kayseri, Bursa, Rize, Çanakkale, Şanlıurfa, Aksaray, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale ve Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen "KISKAÇ-6" Operasyonlarında:

Örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün "Gaybubet Evlerinde" barınan, Örgütün "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde yer alan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve Örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 42 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu; Sahte kimliklere, Çok miktarda Türk Lirasına ve Dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hain FETÖ'ye göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.