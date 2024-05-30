Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-42" operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan 127 kişinin yakalandığını belirten Yerlikaya,X hesabından yaptığı açıklamayla operasyonun detaylarını paylaştı.

"Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Bu operasyon, uluslararası dolandırıcılık eylemleri gerçekleştiren ve 1 Milyar Dolar haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik büyük bir darbedir.

Operasyonun Detayları:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, "Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonlar Ankara merkezli olmak üzere Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da gerçekleştirildi.

Şüphelilerin Faaliyetleri:

"Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden vatandaşlara "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle yatırım yaptırıldı.

Otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulamaları satıldı.

Mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaat edilerek "Saadet Zinciri" sistemi oluşturuldu.

Bu yolla uluslararası dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirilerek 1 Milyar Dolar (yaklaşık 32 Milyar TL) haksız kazanç elde edildi.

Operasyonlar Sonucunda:

1 Milyar TL değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır mal varlığına,

1 adet ruhsatsız tabanca,

1 adet kuru sıkı tabanca,

Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Bu büyük operasyon, Türkiye'nin siber suçlara karşı mücadelesindeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gösterdi. Güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle, vatandaşların huzur ve güvenliği için bu tür operasyonlar kararlılıkla devam edecek."