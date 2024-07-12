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Bakan Yerlikaya: 5 gün içinde 4 bin 466 firari yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde düzenlenen 'Çember-19' operasyonlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, firari 4 bin 466 kişinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, yakalanan firarilerin araç, ev ve işyeri aramalarında tespit edildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde düzenlenen 'Çember-19' operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firarinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde son 5 günde aranan şahıslara yönelik düzenlenen "Çember-19" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firarinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik "Çember-19" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 4 bin 466 firari yakalanırken gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

Bakan Yerlikaya: 5 gün içinde 4 bin 466 firari yakalandıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, operasyonlar sonucu, hırsızlıktan 691 şahıs, dolandırıcılıktan 383 şahıs, yağmadan 159 şahıs, adam öldürmeden 79 şahıs, cinsel suçlardan 116 şahıs, terör suçlarından 85 şahıs, narkotik suçlarından 718 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 434 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan aranan ve operasyonlar sonucu yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 466 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya aranan şahısların 4 bin 436'sının 0-5 yıldır arandığını, 19 şahsın 5-10 yıldır arandığını ve 11 şahsın ise 10 yıl ve üzeri aranmakta olduğunu açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Üveys Uyanık:

bu adamı hakatten sevdim kimseyi affetmiyor keşke ekonomi bakanı olsaydı bu rusvetleride ortadan kaldirirdi

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