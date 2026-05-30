Bakan Çiftçi: "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı'nda trafik denetimlerinin ceza amaçlı olmadığını, vatandaşların güvenli yolculuk yapması için koruma sağlandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram; aile demektir, özlem demektir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Çiftçi, açıklamasında bayram dolayısıyla alınan önlemlerin bir tuzak niteliği taşımadığı, aksine vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarına sağlamak olduğunu belirtti.

Çiftçi, vatandaşların sevdiklerine kavuşma heyecanını güven içinde yaşayabilmesi için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram; aile demektir, özlem demektir, memlekete dönüş, çocukların sevinci ve sevdiklerine kavuşma heyecanı demektir. Bütün bu duygular, bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Bu nedenle güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, insanları sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır. Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir hanede bayramın hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için tüm güvenlik güçlerimiz görev başındadır. Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
