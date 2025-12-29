İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "(Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çatışma) Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "( Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çatışma) Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa