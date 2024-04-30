Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı

Terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik 11 ilde düzenlenen "Bozdoğan-33" operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Yerlikaya, paylaşımında İstanbul, Diyarbakır, Adana, Antalya, Bilecik, Mardin, Batman, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi vererek 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği AK-47 tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğunu bildirdi.

Yerlikaya ayrıca Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda da sosyal medya hesapları üzerinden sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını ifade eden Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.