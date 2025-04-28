İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "8 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "8 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme' suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "8 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme' suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa