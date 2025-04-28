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Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "8 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "8 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme' suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "8 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme' suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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