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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz"

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör soruşturmaları kapsamında tartışmalara ilişkin, "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör soruşturmaları kapsamında tartışmalara ilişkin, "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz. Muharrem Kılıç; 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç'ın 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılırken, 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşidir. 2018'de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir. O haktan kardeşi faydalanmıştır. Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız. Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın" ifadelerini kullandı - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

mehmet ersoy İstanbul 3. Sayfa Haberler

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