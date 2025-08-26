İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu şüpheli ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde yaptığı görüşme sonrası Birinci, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' koşuluyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu bir şüphelisi ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme sürecinin içeriği ile ilgili iddialara ilişkin savcılıkta ifade veren Birinci, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uçağın biri gidiyor biri geliyor! Süper Lig devi bomba bir yıldızı daha açıkladı

Süper Lig devi bomba bir transferi daha açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü

Zincir marketin yaptığına bak! Görüntülerdeki detay yürekleri dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.