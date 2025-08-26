İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu bir şüphelisi ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme sürecinin içeriği ile ilgili iddialara ilişkin savcılıkta ifade veren Birinci, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL